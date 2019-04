Inserita in Cronaca il 04/04/2019 da Direttore ANNUNCIO CASTING SICILIA SERIE TV - GEMELLI MONOZIGOTI PER IMPORTANTE SERIE TV CERCHIAMO DUE GEMELLI MONOZIGOTI (O ETEROZIGOTI MOLTO SIMILI) TRA I 13 E I 18 ANNI RESIDENTI IN SICILIA. LE PERSONE INTERESSATE POSSONO SCRIVERE ALL´INDIRIZZO EMAIL gemellicasting@gmail.com