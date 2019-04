Inserita in Economia il 04/04/2019 da Direttore Maltempo: Turano, stato di calamità anche per Paceco C’è anche Paceco (Tp) tra i comuni siciliani per cui la Giunta Musumeci ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi meteo avversi dello scorso febbraio. Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano.

“Le fortissime raffiche di vento del mese di febbraio - spiega Turano - hanno causato numerosi danni nel trapanese in particolare a Paceco dove è stata sdradicata parte della recinzione della villa comunale e divelta la copertura della palestra comunale e sono rimaste ferite due persone. Il Governo regionale non vuole lasciare soli i territori, per questo abbiamo dapprima chiesto relazioni dettagliate su danni e interventi necessari al dipartimento della Protezione civile regionale e ora dopo aver deliberato lo stato di calamità chiederemo al governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza”.

Per la Protezione civile regionale l’impegno economico per gli interventi nel comune di Paceco ammonta a circa 350.000 euro.