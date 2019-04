Inserita in Sport il 04/04/2019 da Direttore Campionato Europeo e Mondiale Optimist 2019: 5 velisti della Società Canottieri Marsala si qualificano per la prima Selezione Nazionale Lo scorso weekend si è disputata a Bari la selezione interzonale Optimist 2019 valida per la partecipazione al Campionato Europeo di Francia e al Mondiale di Antigua. I timonieri della Società Canottieri - primo club siciliano e uno dei migliori in Italia per numero di qualificati - si sono distinti per gli ottimi risultati in classifica che hanno permesso loro la qualificazione alla prima delle due selezioni nazionali.

In particolare, tra i dodici qualificati della VII Zona FIV, brillano i fratelli Michele Adorni (4° in classifica) e Silvia Adorni (2^ femminile e 7^ in classifica), Alberto Incarbona (13°), Giulio Genna (17°) e Lorenzo Torre (30°). Un plauso anche agli altri tre componenti della squadra Optimist della Canottieri Marsala: Federico Studer, che nell´ultimo periodo ha registrato notevoli progressi, per pochissimo non è rientrato in classifica, mentre Emanuele Busetta e Giampaolo Maggio hanno dimostrato di essere in netta crescita in tutte le prove disputate nel campo di regata.

Grande soddisfazione per gli istruttori Enrico Tortorici e Francesco Giacalone, che si preparano ad affrontare la 1^ Selezione Nazionale che si terrà a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio prossimi, propedeutica alla 2^ Selezione Nazionale che avrà luogo dal 16 al 19 maggio a Follonica.