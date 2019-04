Inserita in Cultura il 04/04/2019 da Direttore Presentazione del libero ´Marzo per gli Agnelli´ di Mimmo Gangemi Sabato prossimo 6 aprile ci sarà la presentazione del nuovo libro di Mimmo Gangemi “Marzo per gli Agnelli“ presso il centro civico D’Annunzio nel quartiere san Rocco, Monza, alle ore 16. Al termine ci sarà un aperitivo offerto dall’associazione vi aspettiamo numerosi