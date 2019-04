Inserita in Cronaca il 04/04/2019 da Direttore MAZARA DEL VALLO: I CARABINIERI AUMENTANO I CONTROLLI DEL TERRITORIO. ARRESTATO UNO SPACCIATORE I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno svolto nella giornata del 3 aprile 2019 un servizio straordinario di controllo del territorio, all’esito del quale è stato tratto in arresto VINCENZO EVOLA 43 anni, mazarese. L’uomo è stato controllato dai militari della Stazione di Mazara del Vallo unitamente ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e trovato in possesso di un kilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana abilmente occultata nella camera da letto della propria abitazione unitamente a due bilancini di precisione. I Carabinieri della locale Stazione, da tempo sono impegnati in attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, che vede ormai coinvolti tra i soggetti attivi anche minorenni. Al termine delle formalità di rito, Evola è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza che verrà celebrata innanzi al Giudice del Tribunale ordinario di Marsala. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno poi controllato oltre 100 persone a bordo di sessanta veicoli, e sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada ed eseguito, con l’ausilio delle unità cinofile, un servizio antidroga presso un locale istituto scolastico mazarese. Il servizio straordinario, che ha avuto riscontri positivi in termine di controlli sul territorio, verrà ripetuto nei prossimi giorni. In particolare, i servizi di controllo del territorio dei reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo sono già stati ulteriormente intensificati in occasione delle prossime festività pasquali

Trapani, 4 aprile 2019

