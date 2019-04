Inserita in Sport il 04/04/2019 da Direttore Pall.Trapani: domani conferenza Domani, venerdì 5 aprile alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventottesima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.



DICHIARAZIONI:

Marco Mollura (2B Control Trapani): “In questa stagione abbiamo sciupato tante occasioni perdendo partite alla nostra portata. La sconfitta di domenica fa ancora male ma nulla è perduto. Il derby arriva al momento giusto, sono sempre partite particolari che possono cambiare il corso di una stagione, a maggior ragione stavolta. Per noi potrebbe essere l’ultima chance di acciuffare la post season: non dobbiamo lasciarcela scappare”.