Decennale Sisma L´Aquila 2009 - 2019

"TVUNO" LŽAquila, operativi dopo 1 ora dal sisma dŽAbruzzo.

Giornalisti Terremotati TV UNO Unica missione lŽinformazione!

Decennale Sisma LŽAquila 2009 2019

Senza un attimo di attenzione la memoria si dimentica di esistere.

Tutto intorno è distruzione. <<..........quando cŽè bisogno non solo di intelligenza agile e di spirito versatile ma di volontà ferma e persistente io mii sono detto a voce alta: tu sei abruzzese! >> Benedetto Croce

" lŽinformazione fatta da aquilani per gli aquilani senza intermediari, la verità vista da chi ha qui le proprie radici, indigeni del territorio, ogni pietra ogni piazza è la nostra storia e vita".

Bazzano LŽAquila 20 giugno 2009 Marcello Aromatario, Daniela Rosone, Roberta De Paolis, Francesca Vulpis, Daniela Braccani, Stefano Ioannucci, Antonella Di Stefano, Andrea Tazzi, Mario Narducci, Giosafat Capulli "TVUNO" LŽAquila, operativi dopo 1 ora dal sisma dŽAbruzzo, questi i nomi di chi si è fatto carico di riprendere i danni del terremoto del 6 aprile 2009, da quel momento, storico per la città dellŽAquila e provincia, non si sono piu fermati, portano nelle case degli aquilani lŽinformazione, continui speciali e notizie mirate, dapprima a mostrare la realtà della distruttiva forza del sisma, attualmente concentrati sulle notizie che tutti gli abitanti desiderano sapere, come fare per poter rientrare nelle proprie abitazioni, quelle agibili, i modelli le domande la burocrazia che ogni cittadino deve affrontare per sistemare la propria casa, questo è il perno dellŽinformazione, ci dice il Direttore Editoriale dellŽemittente locale Giosafat Capulli da 35 anni giornalista, è questo che la gente vuole sentire "come fare" per riprendere le proprie abitudini la propria vita, ritornare il prima possibile alla dolce "monotona" della vita di provincia del centro Italia, più passa il tempo e più è alto il rischio di una disgregazione irrimediabile della popolazione colpita. "Noi - aggiunge Giosafat - abbiamo tutte le capacità per fare, è chiaro che necessitano i mezzi economici per potere affrontare tutto il disastro che ci circonda poiché abbiamo perso quasi tutto o tutto, la cosa che non possiamo perdere adesso è la testa. La popolazione aquilana è storicamente resistente, ferma e decisa. Volonterosa ed intelligente. Non possiamo perdere la nostra identità personale, sarebbe stato il vero danno irreparabile prodotto dal terremoto. Quindi da subito ho organizzato due troupe la mattina del sisma portando - continua il Direttore Editoriale della tv locale TVUNO - nel mondo le immagini del disastro, il territorio che ci circonda era come appena uscito da un bombardamento a tappeto ripetuto per ore, da quel momento abbiamo lavorato incessantemente nonostante le continue scosse che tuttŽoggi si susseguono, lŽinformazione fatta da aquilani per gli aquilani senza intermediari, la verità vista da chi ha qui le proprie radici, indigeni del territorio che conoscono ogni pietra, ogni piazza della nostra storia-vita.





Non è un caso se il destino ha voluto risparmiare la nostra sede, quella mattina ho telefonato a tutti i miei colleghi fissando lŽincontro allŽentrata del capannone che ospita i nostri studi, ho percorso il tragitto in auto con la lucida sensazione di avere perso il lavoro di una vita. Tutto intorno a me era distruzione, convinto che una volta arrivato avremmo trovato le apparecchiature devastate dalla scossa, la nostra sede è situata al centro di un territorio che ha contato 200 vittime e interi paesi distrutti, Bazzano è a est dellŽAquila tra Onna, Monticchio e Paganica. Luoghi dove le abitazioni e la popolazione hanno subìto danni gravissimi. Straordinario e inspiegabile è quello che ho visto arrivando nel piazzale della sede, li ho trovato i miei colleghi e dopo avere fatto un sopralluogo esterno della struttura ho aperto, sono entrato pochissimi istanti, tutto era quasi come lo avevo lasciato la sera del 5 aprile 2009, una forza superiore un volere superiore, anche se danni alle attrezzature ce nŽerano stati. Danni che, ne ero certo, in seguito avremmo pagato in modo amaro".

Giosafat Capulli, questa è la notizia.





