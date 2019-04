Palermo, inizia il Corso di Storia dell´Arte sul Quattrocento in Sicilia

Inserita in Cultura il 04/04/2019 da Direttore Palermo, inizia il Corso di Storia dellŽArte sul Quattrocento in Sicilia Inizia sabato 6 aprile 2019 alle ore 10,00 il Corso di Storia dellŽArte sul Quattrocento in Sicilia promosso da BCsicilia, in collaborazione con la Residenza Universitaria Segesta. Dopo la presentazione di Teresa Pugliatti, Ordinario di Storia dellŽArte moderna, già Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo e coordinatrice del Corso, di Giovanni Nofroni, Direttore della Residenza Universitaria Segesta, di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia e di Fabrizio Giuffrè, Presidente BCsicilia Sede di Palermo, si terrà la prima lezione dal titolo "Fonti sullŽabbigliamento e sullŽornamento tra Quattrocento e Cinquecento". La relazione sarà tenuta da Vittorio Ugo Vicari, Docente di Storia dellŽArte contemporanea, della moda e del costume presso lŽAccademia Statale di belle Arti di Catania. LŽincontro si terrà presso la Residenza Universitaria Segesta, in via Gaetano Daida, 11 a Palermo. I successivi incontri riguarderanno la Pittura del primo Quattrocento nella Sicilia occidentale; Antonello da Messina; Iacobello, Antonello de Saliba, Salvo dŽAntonio; Pittura del secondo Quattrocento nella Sicilia occidentale; La scultura del Quattrocento in Sicilia; Architettura del Quattrocento nella Sicilia orientale e occidentale; Conservare e mostrare, azioni conciliabili nei Beni Culturali. Previste visite guidate, in collaborazione con ATC lŽAssociazione che viaggia, a Palazzo Abatellis, a Palermo, e alle architetture del Quattrocento, a Enna e Piazza Armerina, al Museo regionale di Messina. Infine visita guidata della durata di tre giorni a Firenze. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Sponsor dellŽiniziativa Il Tuareg Tour Operator. Per informazioni: BCsicilia, Via Giovanni Raffaele, 7 – Palermo. Tel. 346.8241076 – Email: palermo@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia. In allegato Comunicato Stampa, pieghevole Corso e foto Annunciata di Antonello da Messina

Corso di Storia dellŽArte sul Quattrocento in Sicilia

Programma

SABATO 6 APRILE 2019 – ORE 10,00 Presentazione: Teresa Pugliatti, Ordinario di Storia dellŽArte moderna, già Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo Giovanni Nofroni, Direttore Residenza Universitaria Segesta Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia Fabrizio Giuffrè, Presidente BCsicilia – Sede di Palermo Fonti sullŽabbigliamento e sullŽornamento tra Quattrocento e Cinquecento Vittorio Ugo Vicari, Docente di Storia dellŽArte contemporanea, della moda e del costume presso lŽAccademia Statale di belle Arti di Catania

DOMENICA 7 APRILE 2019 – ORE 9,30 Palermo Visita guidata a Palazzo Abatellis

SABATO 13 APRILE 2019 – ORE 10,00 Pittura del primo Quattrocento nella Sicilia occidentale Gaetano Bongiovanni, Storico dellŽArte – Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo

SABATO 27 APRILE 2019 – ORE 10,00 Antonello da Messina Teresa Pugliatti, Ordinario di Storia dellŽArte moderna, già Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo DOMENICA 28 APRILE 2019 – ORE 9,30 Palermo Visita guidata alle architetture del Quattrocento

SABATO 4 MAGGIO 2019 – ORE 10,00 Iacobello, Antonello de Saliba, Salvo dŽAntonio Giampaolo Chillè, Università di Messina

DOMENICA 5 MAGGIO 2019 – ORE 9,30 Enna – Piazza Armerina Visita guidata

SABATO 11 MAGGIO 2019 – ORE 10,00 Pittura del secondo Quattrocento nella Sicilia occidentale Gaetano Bongiovanni, Storico dellŽArte – Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo

SABATO 18 MAGGIO 2019 – ORE 10,00 La scultura del Quattrocento in Sicilia Paolo Russo, Storico dellŽArte – Soprintendenza per i Beni Culturali di Enna

SABATO 25 MAGGIO 2019 – ORE 10,00 Architettura del Quattrocento nella Sicilia orientale Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dellŽArchitettura

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – ORE 9,30 Messina Visita guidata Museo regionale

SABATO 1 GIUGNO 2019 – ORE 10,00 Architettura del Quattrocento nella Sicilia occidentale Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dellŽArchitettura

SABATO 8 GIUGNO 2019 – ORE 10,00 Conservare e mostrare, azioni conciliabili nei Beni Culturali Roberta Civiletto, Restauratrice - Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo

VENERDÌ 28 – DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Firenze

Visita guidata alla città

NOTE TECNICHE: Le lezioni si terranno: Residenza Universitaria Segesta, Via Gaetano Daida, 11 - Palermo Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Per informazioni: BCsicilia, Via Giovanni Raffaele, 7 – Palermo Tel. 346.8241076 Email: palermo@bcsicilia.it