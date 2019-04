Inserita in Cronaca il 04/04/2019 da Direttore ´BUS GRATUITI A MARSALA´ CONFERMATO PER VENERDÌ L´IMPEGNO MENSILE PER UN CLIMA MIGLIORE L´iniziativa del Comune è riproposta ogni primo venerdì del mese, fino a giugno



Confermata per venerdì prossimo, 5 aprile, l´iniziativa “Bus Gratuiti” a Marsala. L´impegno era stato assunto dal sindaco Alberto Di Girolamo all´indomani del singolare “sciopero del clima” promosso dalla giovane svedese Greta Thunberg, in prima linea contro inquinamento ed emissioni di gas. “In quell´occasione, afferma il sindaco Di Girolamo, ho lanciato un appello alla cittadinanza affinchè si presti maggiore attenzione ai cambiamenti climatici che rischiano di compromettere il nostro pianeta. E se questa Amministrazione sta portando avanti importanti interventi quali acquisto di nuovi bus, più parcheggi e ampliamento delle aree pedonali - conclude Di Girolamo - anche i cittadini devono impegnarsi a salvaguardare l´ambiente in cui crescono i nostri figli”. Questo è possibile, ad esempio, rinunciando all´auto per raggiungere o muoversi nel centro urbano, scegliendo in alternativa il trasporto pubblico. E per agevolare ed educare la cittadinanza a servirsi dei bus, gli stessi mezzi si potranno utilizzare gratuitamente il primo Venerdì di ogni mese, a cominciare proprio dal prossimo 5 Aprile - e, al momento, fino a Giugno - per l´intera giornata e su tutto il territorio comunale.