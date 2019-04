Inserita in Salute il 04/04/2019 da Direttore Disabilità. ARS stanzia 200 mila euro per trasporto con Taxi Duecentomila euro da destinare per l´anno in corso al trasporto pubblico tramite taxi dei cittadini con disabilità motoria. Lo stanziamento è stato deciso in Commissione all´ARS su proposta di Marianna Caronia. "Un piccolo contributo - afferma la parlamentare - che ha il doppio obiettivo di favorire l´uso dei mezzi pubblici di piazza ed allo stesso tempo permettere una mobilità estremamente versatile."