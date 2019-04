Inserita in Salute il 04/04/2019 da Direttore Marsala - LA FAMIGLIA ROCCAFORTE DONA UN ALTRO DEFIBRILLATORE IN MEMORIA DEL FIGLIO SALVATORE ANDRÀ ALLA PARROCCHIA DI BAMBINA DIRETTA DA DON TOMMASO LOMBARDO



Anche per il 2019 la famiglia Roccaforte intende ricordare la memoria del figlio, dr. Salvatore, donando alla comunità marsalese un defibrillatore come da convenzione firmata con il Rotary club Marsala alla presenza del Sindaco Alberto Di Girolamo nel 2015. A seguito dell’incontro fra il presidente del Rotary, Francesco Giacalone, il parroco don Tommaso Lombardo, Domenico Roccaforte e Riccardo Lembo è stato stabilito che quest’anno il defibrillatore verrà assegnato alla Parrocchia e alla Comunità di Maria Santissima Bambina, nell’omonima contrada. La consegna avverrà il prossimo 24 aprile, anniversario della prematura scomparsa del dr. Roccaforte, nel corso di una celebrazione eucaristica (ore 18,00 – Chiesa di Terrenove-Bambina) cui saranno presenti, fra gli altri, il Sindaco Alberto Di Girolamo e Padre Ponte, già Arciprete di Marsala.