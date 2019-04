Inserita in Economia il 04/04/2019 da Direttore Piano rifiuti, l´assessore Pierobon: ben venga ogni contributo per migliorarlo, le osservazioni del ministero sono previste dall´iter “Le osservazioni del ministero rientrano nel normale iter di approvazione del piano rifiuti. Non c’è nulla di eccezionale, anzi ben vengano. Il piano va integrato col contributo di tutti per avere il miglior risultato possibile. Alcune critiche sono costruttive, altre le valuteremo, ma c’è talmente tanto da fare che ogni aiuto è sempre utile”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, commentando le osservazioni del ministero dell´Ambiente sul piano rifiuti.

All´interno dell’iter per l’approvazione del piano è previsto il rilascio della Vas, la valutazione ambientale strategica, da parte dell´assessorato all´Ambiente. La procedura dà 60 giorni di tempo ai soggetti interessati e competenti in materia ambientale come sindaci, associazioni, lo stesso ministero, per presentare delle osservazioni.

“È la prima volta che la Sicilia decide di dotarsi di un piano rifiuti – prosegue Pierobon - è un lavoro storico, un documento importante di pulizia e trasparenza che il governo sta portando avanti. Anche altre amministrazioni ritenute virtuose hanno ricevuto osservazioni anche più dure, eppure oggi le prendiamo a modello. Le osservazioni del ministero fanno parte del normale iter seguito per migliorare il piano. Si tratta di centinaia di pagine e allegati che vanno integrati con i suggerimenti di tutti, dei territori, delle opposizioni, dei sindaci. Non ci sarà alcun allungamento dei tempi, integreremo il piano e andremo avanti nell´interesse di tutti i siciliani".