Inserita in Politica il 03/04/2019 da Direttore Trasporti. Lupo. Musumeci venga in aula a riferire su progetto privatizzazione aeroporti “Sarebbe utile conoscere l’iter che ha condotto alla stesura della norma, inserita tra le pieghe del ´ddl collegato´, che apre alla privatizzazione degli aeroporti siciliani”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars, che oggi, assieme ai parlamentari del gruppo, ha incontrato il presidente ed un delegazione della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa.

“La norma scritta dal governo ed inserita in uno dei quattro disegni di legge ´collegati´ alla finanziaria, ma arenati in commissione bilancio, - aggiunge Lupo - prevede la dismissione delle quote pubbliche nelle società di gestione degli aeroporti siciliani. E’ indispensabile - conclude il parlamentare PD - che il presidente della Regione venga al più presto in Aula a riferire quale strategia il governo regionale intenda mettere in atto per il rilancio del settore trasporti dell’Isola”.

MERCOLEDì 3 APRILE 2019