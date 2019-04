Inserita in Economia il 03/04/2019 da Direttore IL MINISTERO BOCCIA IL PIANO RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA. ANCISICILIA: “CON UN QUADRO NORMATIVO COSI’ COMPLESSO E’ NE-CESSARIO PROCEDERE ATTRAVERSO UN CONFRONTO REGIONE-ENTI LOCALI”



Intervenendo sulla restituzione al mittente del Piano Regionale dei rifiuti da parte del Ministero dell’Ambiente il presidente dell’AnciSicilia Leoluca Orlando ha dichiarato: “Si tratta di un’ulteriore conferma della necessità, in una materia così complessa come quella della gestione integrata dei ri-fiuti, di procedere attraverso un pieno confronto istituzionale fra Regione ed Enti locali anche per evitare il ricorso indiscriminato a scorciatoie pericolose come quella dei termovalorizzatori. È ne-cessario procedere attraverso il metodo del confronto sulla base delle competenze assegnate ai di-versi soggetti istituzionali con l´obiettivo primario di tutelare la salute dei cittadini e l´ambiente."