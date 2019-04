Inserita in Economia il 03/04/2019 da Direttore Rifiuti: Barbagallo: bocciatura Piano è ennesimo fallimento governo regionale “Ci avevano raccontato che era arrivato il momento della svolta per il sistema dei rifiuti in Sicilia ed invece scopriamo che il Piano rifiuti del governo regionale, redatto per dare linee guida ed individuare soluzioni certe, era solo una relazione priva di contenuti e farcita di imbarazzanti strafalcioni grammaticali che il ministero dell’Ambiente non ha esitato a rispedire al mittente definendolo incongruente e privo di dati”. Così Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito democratico commenta la notizia della bocciatura del Piano rifiuti. “Non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà ad un piano che faceva acqua da tutte le parti – dice Anthony Barbagallo – Ora abbiamo la conferma dell’ennesimo fallimento di questo governo”.

