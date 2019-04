Inserita in Politica il 03/04/2019 da Direttore Il Comune di Altavilla Milicia aderisce alla giornata mondiale dell´Autismo IL Comune di Altavilla Milicia ha aderito alla giornata mondiale dell´Autismo, cosi come molte associazioni del territorio a dare la notizia l´Assessore Salvatore Lo Bosco - vice sindaco - del Comune il quale ha affermato l´importanza della giornata con particolare riferimento alla sensibilizzazione e consapevolezza verso una forma di malattia sempre piu diffusa.



L´Assessore Lo Bosco ha evidenziato l´importanza di porre in essere una serie di politiche sociali "concrete" rivolte sia versi gli interessati che le loro famiglie.



Un plauso all´assessore è stato rivolto dal vicepresidente del Consiglio Comunale Claudia Pace, la quale ha dichiarato "sono soddisfatta che il comune di Altavilla Milicia abbia partecipato a tale giornata"