Inserita in Cronaca il 02/04/2019 da Direttore Giornata mondiale dell’Autismo Palazzo dei Normanni si colora di blu Palermo – Palazzo dei Normanni anche quest’anno si illumina di blu, per la Giornata mondiale dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Onu. Un’occasione per ricordare che tutti possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa malattia e delle loro famiglie.

L’illuminazione, allestita da Enel X, la Società del Gruppo Enel, dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, è realizzata con l’impiego di 80 corpi illuminanti a Led, distribuiti tra il piano terra e i balconi del Palazzo, che illuminano in maniera uniforme l’intera facciata.

L’installazione è curata anche quest’anno dall’ingegnere Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione siciliana.

In serata, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, parteciperà alla fiaccolata organizzata da ‘ParlAutismo onlus’, che si svolgerà in piazza Politeama.