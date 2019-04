Inserita in Politica il 02/04/2019 da Direttore Presentate ufficialmente le 4 liste a sostegno di Salvatore Quinci Alla luce dell’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza, che ha coinvolto il candidato al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, Francesco Foggia, in corsa con la lista civica “La Forza dei fatti”, il candidato sindaco Salvatore Quinci ritiene di non poter confermare la candidatura dello stesso Foggia all’interno della coalizione che lo sostiene, e di conseguenza quella di Danilo Di Maria, già individuato, nelle scorse ore, quale assessore dell’eventuale Giunta. In seguito a tale determinazione, la Lista civica “La Forza dei fatti”, abbandona la coalizione e il progetto portato avanti in sostegno di Salvatore Quinci, in segno di solidarietà nei confronti del proprio leader, in seguito all’aggressione mediatica rivoltagli in queste ore.

La decisione è stata assunta principalmente alla luce e in ossequio ai principi indicati nel Codice Etico predisposto dal Gruppo Civico “Partecipazione Politica” e firmato da tutti i componenti della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Quinci. Coalizione che adesso risulta così composta: SìAmo Mazara, Partecipazione Politica, Osservatorio Politico e Mazara Bene Comune.