Sicilia. Ars; Lupo: ennesima seduta a vuoto, non c’è traccia più della maggioranza

Ars; Lupo: ennesima seduta a vuoto, non c'è traccia più della maggioranza "Ennesima seduta a vuoto all'Ars per l'assenza di una maggioranza della quale ormai sembra non esserci più traccia". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all'Ars. La seduta di oggi è stata rinviata per mancanza del numero legale al momento della votazione dell'articolo 1 del ddl sulla semplificazione.

“Il presidente Musumeci dica come intende andare avanti – aggiunge – e cosa intende fare in relazione ai vari provvedimenti all’esame dell’Ars, come ad esempio il tanto annunciato ‘collegato’ tenuto ormai da settimane a bagnomaria in commissione Bilancio”.

“Insomma – aggiunge Lupo - mentre il governo tiene paralizzata l’Ars ci sono riforme, dalla pesca al settore agricolo alle prese con l’emergenza ‘canoni irrigui’, dal turismo all’ambiente, che sono ferme al palo”. “Chiediamo inoltre al governo di conoscere - conclude il capogruppo PD - lo stato di avanzamento del confronto con il governo nazionale sui rapporti finanziari Stato-Regione, ed in particolare se sarà possibile ripristinare le autorizzazioni di spesa per oltre 140 milioni di euro per il 2019, congelate con legge di Stabilità regionale per diversi settori produttivi, del sociale e della cultura”.

