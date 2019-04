-´A CIACCULATA- TERZA EDIZIONE - LUNEDì SANTO 15 APRILE 2019 - ASS. MADRE PIETA´ DOLOROSA

Inserita in Cultura il 02/04/2019 da Direttore -ŽA CIACCULATA- TERZA EDIZIONE - LUNEDì SANTO 15 APRILE 2019 - ASS. MADRE PIETAŽ DOLOROSA " ŽA Ciacculata.. il colore ritrovato sulle statue "



Terza edizione del convegno sulla storia dei Riti della Settimana Santa di Trapani, che ogni anno tratta tematiche diverse, e che vuole riunire, grazie anche al patrocinio dato dallŽUnione Maestranze e dal Comune di Trapani, i Ceti dei Sacri Gruppi, prima dellŽinizio dei Sacri Riti della Settimana Santa trapanese. QuestŽanno lŽargomento principale sarà sui restauri degli anni Ž90, ove fu ritrovato il colore sulle statue che erano annerite dai ceri, a relazionare sul tema saranno i due restauratori Dott.ssa Maria Scalisi e Nicolò Miceli. Il tutto sarà intervallato dalle note funebri che caratterizzano la tradizione della Settimana Santa trapanese, intonate dallŽAssociazione Musicale "Nuova Banda Ericina" e a far da contorno, le bellissime e suggestive creazioni artistiche a tema, della Galleria dŽArte "LŽUrlo di Rosaria", a cura di Rosaria La Rosa. QuestŽanno, anche la collaborazione di "Foto & Video" di Enrico Pollari, che omaggerà lŽiniziativa della giovane associazione, con un video da lui realizzato sul tema della tradizionale Ciacculata e che verrà proiettato ogni anno come introduzione al convegno! A caratterizzare la serata sarà, in conclusione, la tradizionale "Ciacculata" di tutte le maestranze presenti come di buon augurio per la processione! Rito, da cui prende il nome il convegno, che anni fa veniva proposto da Luca Strazzera, allŽapertura del portone della Chiesa Anime Sante del Purgatorio, il Venerdì Santo, prima dellŽuscita della Processione dei Misteri, ma che con il tempo venne interrotto! A presentare lŽintera serata saranno nuovamente i due giornalisti Wolly Cammareri e Mariarosa Orlando, che si riconfermano per la terza edizione consecutiva i due presentatori ufficiali dellŽevento! Per una serata allŽinsegna dellŽarte, della cultura e della musica! Lunedì Santo 15 Aprile 2019, alle ore 20:30, presso la Chiesa di SantŽAlberto, in Via Garibaldi, nel centro storico di Trapani! Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/430714984404255/