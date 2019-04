Inserita in Politica il 02/04/2019 da Direttore Direttivo provinciale del sindacato di polizia SIULP In data odierna si e’ tenuto il direttivo provinciale del sindacato di polizia SIULP alla presenza dei componenti del Consiglio Nazionale del SIULP Francesco QUATTROCCHI e Calogero MALLIA.. Momento importante per la prima organizzazione sindacale della Polizia di Stato, poichè all’interno della stessa e’ confluita tutta l’intera struttura sindacale provinciale della Uil Polizia, L’ex segretario della Uil Polizia Salvatore Balduccio “ una scelta libera , consapevole, all’insegna dei valori confederali, una scelta determinata dallo spostamento della Uil Polizia verso un progetto di sindacalismo autonomo, da noi non condiviso. La nostra azione determinata e collaborativa con l’amministrazione della Polizia di Stato a Trapani, sara’ sempre volta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei poliziotti, parti integranti della societa’ civile.” Il Segretario Generale del Siulp Provinciale Gianfranco Poma “ - il Siulp accoglie con affetto e consapevolezza, chi oggi si riconosce nella nostra organizzazione e nei valori della CISL. L’espandersi del Siulp nella nostra provincia, ci permettera’ di porre in essere in maniera piu’ incisiva, un’azione propulsiva che ponga le basi per una crescita culturale e professionale dei poliziotti ; piu’ saranno garantiti i diritti piu’ si potra’ trovare lo spazio per una giusta espressione della professionalita’ nella Polizia di Stato!”.

TRAPANI 02 APRILE 2019