Inserita in Sport il 02/04/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC PRONTA PER IL GIRO DI SICILIA Corre ancora in Italia l’Androni Giocattoli Sidermec in questo primo scorcio di primavera. Chiusa una buona Settimana Internazionale Coppi e Bartali i campioni d’Italia sono pronti per il Giro di Sicilia, che fa il suo ritorno in calendario dopo molti anni di assenza. Ad organizzare l’appuntamento, che si presenta anche affascinante per la bellezza dei territori attraversati, è Rcs Sport: quattro le tappe in programma da domani a sabato. Partenza con la Catania-Milazzo adatta ai velocisti, poi arrivi a Palermo, Ragusa e in chiusura sull’Etna a decidere la classifica.

L’Androni Giocattoli Sidermec vedrà al via gli stessi effettivi che ben si sono comportati alla Coppi e Bartali: Manuel Belletti, Mattia Cattaneo, Miguel Florez, Marco Frapporti, Francesco Gavazzi, Fausto Masnada e Matteo Montaguti. A dirigere la squadra sarà il team manager Gianni Savio con i direttori sportivi Giovanni Ellena e Alessandro Spezialetti.