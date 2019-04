Inserita in Sport il 02/04/2019 da Direttore Nuovo pressing di Sundas: Messi, quest’estate ti porto in Italia Con ormai la Liga prossima alla vittoria e le sfide Champions alle porte, il manager Alessio Sundas in data odierna ha nuovamente contattato il Barcellona e lo staff di Lionel Messi per cercare di portare il fenomeno argentino in Italia nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Sundas ha in mente di contattare Inter, Juventus e Milan per un’operazione da fantacalcio.

“Al Barcellona offrirei queste possibilità: proporrei uno scambio all’ Inter con Icardi con l’ aggiunta di una somma di denaro; un doppio scambio Dibala e Kean alla Juventus mentre invece con il Milan sarei più propenso a valutare solo offerte economiche senza contropartite tecniche” ha dichiarato il businessman toscano.

Grazie alla Sport Man, l’ agenzia del manager Sundas, sono già molti gli sponsor interessati ad investire su Lionel Messi qualora approdasse in Italia.

Nei prossimi giorni Alessio Sundas volerà a Barcellona dove incontrerà i dirigenti catalani e il procuratore sportivo di Messi per illustrare il suo progetto.