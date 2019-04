Inserita in Economia il 02/04/2019 da Direttore TARI, APPROVATO EMENDAMENTO SU RIDUZIONE PER ESERCIZI COMMERCIALI SAMMARTINO: "AIUTI AI PIU´ BISOGNOSI E LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE"



Sostegno ai meno fortunati, lotta allo spreco alimentare e riduzione della tariffa della TARI per gli esercizi commerciali che destinano alle Onlus prodotti alimentari, restanti alla chiusura dell´attività, e i farmaci in scadenza. E´ quello che prevede l´emendamento al disegno di legge sui rifiuti del Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all’ARS, Luca Sammartino, approvato questa mattina in IV Commissione ARS.

"L´obiettivo - afferma Sammartino - è quello di ridurre le tasse alle attività commerciali che vivono oggi un momento di difficoltà e allo stesso tempo incentivare la donazione di cibo e farmaci ai più bisognosi tramite la Caritas, le associazioni di volontariato Onlus presenti sul territorio. Finalmente adottiamo in Sicilia una buona pratica di economia circolare che fornirà un sostegno concreto alle fasce più deboli".