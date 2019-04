Inserita in Politica il 01/04/2019 da Direttore Lettera di saluto del Prefetto di Trapani Dott. Tommaso Ricciardi Lettera di saluto del Prefetto di Trapani Dott. Tommaso Ricciardi:



Trapani, 1° aprile 2019

Sono profondamente onorato di assumere oggi le funzioni di Prefetto della provincia di Trapani, nella piena consapevolezza dell’impegno cui sono chiamato e che cercherò di assolvere nel segno della continuità, con dedizione, passione e determinatezza. Considero un grande privilegio lavorare in un territorio complesso, ricco di storia e di tradizioni, dotato di un patrimonio culturale unico e di straordinarie bellezze naturali. Consapevole della delicatezza dei compiti che mi attendono, nutro piena fiducia che non mancheranno il contributo di tutti coloro che, ai vari livelli, sono investiti di pubbliche funzioni. Il mio impegno nella tutela della legalità e nel contrasto al crimine, organizzato e non, sarà massimo; sosterrò ogni necessaria azione di prevenzione per impedire che fenomeni degenerativi minino la coesione sociale. Ugualmente non mancherò di prestare la massima attenzione alle situazioni di disagio sociale, con particolare riguardo ai giovani. Opererò al servizio della comunità per la ricerca di soluzioni condivise, promuovendo il dialogo, la convivenza civile e le iniziative che favoriscano il superamento delle marginalità. Con questo spirito rivolgo un caloroso saluto ai cittadini di questa provincia, ai Parlamentari nazionali e regionali, alle Autorità civili e militari, ai Sindaci e agli Amministratori locali, alle Magistrature, alle Organizzazioni sindacali e di categoria, all’Associazionismo e alle Organizzazioni di volontariato, al mondo della scuola e dell’informazione. Un saluto cordiale rivolgo ai Vescovi di Trapani e di Mazara del Vallo, a tutti i ministri di Culto e per loro tramite alle rispettive comunità di fedeli. Un pensiero di particolare vicinanza dedico alle donne e agli uomini delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che con impagabile impegno quotidianamente svolgono un’encomiabile opera a presidio delle istituzioni per assicurare la sicurezza e la libertà dei cittadini.

Tommaso Ricciardi