Inserita in Sport il 01/04/2019 da Direttore Alessio Sundas vuol portare l´ex talento del PSG Hervin Ongenda in Italia. Già contattate Atalanta, Bologna, Chievo, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Sassuolo e ci sono dei possibili sponsor interessati nel caso in cui il giocatore arrivi in Italia. Ha segnato più di 200 gol in una stagione, ha esordito con Ancelotti in panchina, ha giocato al fianco di Ibrahimovic e Cavani. Poi, imesi senza squadra, ora la rinascita in Romania e il sogno Italia. Tutto questo e non solo è Hervin Ongenda. Trequartista, all’occorrenza seconda punta, classe ’95 scuola PSG, un vero talento che però ad un certo punto ha avuto un breve periodo di fermo ma che ora sta ripartendo e sto tornando il ragazzo prodigio di un tempo. Alessio Sundas ha ricevuto l’autorizzazione dalla D.P. Football Management, l’agenzia che segue gli interessi dell’attaccante francese e si spera di vedere questo campione nel nostro campionato al più presto.