Inserita in Cultura il 31/03/2019 da Direttore Avviati all’I.C. ´Lombardo Radice Pappalardo´ progetti con Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, sono stati avviati presso l’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, diretto dalla Prof.ssa Maria Rosa Barone, tre progetti con moduli che coinvolgono gli studenti dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado), con l’obiettivo specifico di migliorare e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, attraverso azioni sulle aree disciplinari di base (lingua italiana, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). In particolare, il progetto “Gioco@imparare” è destinato agli alunni della scuola dell’Infanzia, con moduli di psicomotricità, di primo approccio all’uso del computer e all’apprendimento della lingua inglese. Il progetto “PON… iamo che io” è indirizzato agli allievi della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado, con moduli destinati alle competenze in Lingua madre per la realizzazione di libri digitali, in Lingua inglese con docenti madrelingua per consentire la certificazione Trinity, in Scienze nella Scuola Primaria e in competenze digitali nella Scuola Secondaria. Infine, il progetto “Io, il gioco e lo sport” è rivolto agli studenti delle classi prime e seconde della Scuola Primaria per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe”. Scopo precipuo delle azioni del PON è quello di favorire il successo scolastico e la valorizzazione delle eccellenze, fiore all’occhiello dell’Offerta Formativa dell’Istituto.