Inserita in Cronaca il 31/03/2019 da Direttore Riapre al pubblico il 3 aprile l´ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica Riapre le porte al pubblico l’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica per la consueta apertura stagionale. L’importante sito museale tornerà ad essere fruibile da mercoledì 3 aprile tutti i giorni, e per tutto il mese e quello successivo di maggio l’ingresso sarà consentito dalle ore 10 alle ore 14, con visite guidate in programma alle ore 10, 11.30 e 12. Il biglietto d’ingresso è di 6 euro e l’ingresso è gratuito per i minori, fino a 18 anni. La visita guidata multilingue, per conoscere il passato legato alla popolazione locale e alla tonnara, è gratuita. I biglietti sono in vendita solo presso il museo. Per informazioni si può telefonare al 3245631991 o scrivere alla mail exstabilimentoflorio@comune.favignana.tp.gov.it Domenica 7 aprile, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito.