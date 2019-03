Inserita in Sport il 31/03/2019 da Direttore 2a edizione della Festa del Cross Trapanese “L’Atletica fa scuola 2018/19” Gli alunni dell’IC “Lombardo Radice- Pappalardo” premiati in diverse specialità.



Mercoledì 13 marzo 2019, presso la Caserma “ L. Giannettino”, sede del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, si è svolta la 2a edizione della “Festa del Cross Trapanese”, manifestazione che il Comitato Provinciale della FIDAL di Trapani ha organizzato in seno al progetto “L’Atletica fa scuola 2018/19” e che ha visto coinvolti in prima persona, in un campionato provinciale individuale e d’Istituto di corsa campestre, gli alunni degli Istituti scolastici che hanno aderito al progetto. Tanti gli istituti scolastici, provenienti da tutta la provincia di Trapani, che si sono ritrovati assieme per questa meravigliosa festa dello sport. L’evento è perfettamente riuscito grazie anche alla disponibilità e alle capacità degli uomini del 6° Reggimento di Trapani, che hanno organizzato e coordinato lo svolgimento delle attività sportive all’interno della propria struttura. L’esperienza che hanno vissuto gli alunni della nostra scuola Primaria e Secondaria di 1° grado che hanno partecipato è stata a dir poco insolita ed entusiasmante. Partiti di buon’ora da Castelvetrano con un pullman messo a disposizione dalla Caserma “Giannettino”- 6° Bersaglieri di Trapani ed accompagnati dalle docenti Antonina Ingrasciotta ed Enza Filardo, i ragazzi sono stati accolti dal personale in servizio presso la Caserma ed accompagnati a visitare una mostra statica con carri armati ed oggetti bellici storici; successivamente hanno assistito ad un saggio ginnico con passaggi nel cerchio di fuoco e ad un agone di lotta al tappeto. Particolarmente emozionante è stato poi il momento dell’alzabandiera con l’esecuzione dell’inno nazionale, cui è seguito il concerto della Fanfara dei Bersaglieri. Dopo il saluto del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, anche lui presente alla manifestazione, e delle Autorità militari, ha avuto inizio la gara. Grande emozione per i nostri 24 alunni che si sono ritrovati in un campo enorme e in mezzo ad un numerosissimo gruppo di altri ragazzi come loro, ugualmente carichi e desiderosi di far bella figura. Superato il primo momento di smarrimento, hanno affrontato con forza e determinazione le gare per cui si erano allenati nella prima fase del progetto, distinguendosi con un 2° posto nella gara a squadre. La squadra partecipante per la nostra scuola era composta da: Diego Trapani- 4 A Verga, Samuele Ruggia- 4 B Verga, Giuseppe La Rosa e Christian Morici- 5 B Radice. Grande affermazione, in particolare, per DIEGO TRAPANI , 1° CLASSIFICATO nella CAT. A ESORDIENTI MASCHILE. Al di là dei brillanti risultati raggiunti dagli alunni dell’I.C.” Lombardo Radice- Pappalardo”, la partecipazione al progetto “L’Atletica fa scuola 2018/19” non fa che confermare l’attenzione che l’Istituto pone nel promuovere le attività sportive (e l’atletica “in primis”), ritenendole essenziali per la crescita degli alunni e lo sviluppo delle loro competenze. Tramite l’allenamento, infatti, vengono promosse capacità quali gestire l’organizzazione del proprio tempo, socializzare e sentire l’appartenenza ad un gruppo e tollerare la fatica in vista del raggiungimento di un obiettivo. Durante le competizioni si sviluppa inoltre il senso della lealtà e il sano agonismo, nonché il miglioramento delle proprie capacità fisiche e sportive. Un plauso a tutti coloro che si sono impegnati affinché il progetto potesse svolgersi in maniera serena, offrendo agli alunni l’opportunità di entrare e diventare protagonisti nel meraviglioso mondo dello sport, detentore di quei valori sani ed intramontabili a cui tutti dovremmo fare riferimento. Ai ragazzi che hanno partecipato rimarrà sicuramente un ricordo indelebile di ciò che hanno vissuto e la speranza di poter ripetere l’esperienza anche l’8 maggio, quando si svolgerà la quarta ed ultima fase del progetto.