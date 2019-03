Inserita in Sport il 30/03/2019 da Direttore

Libertas, in casa per chiudere bene. Poi subito play-off

L’ultima di andata, sul parquet dell’Amatori Messina, fece suonare un campanello di allarme in casa Libertas e aprì una sequela infiniti di infortuni e assenze, partita dopo partita. Al “PalaTracuzzi” si infortunò Lorenzo Genovese ma fu la prestazione della squadra a non soddisfare per nulla coach Ferrara. Di fronte a un quintetto peloritano con assenze pesanti e con atleti scesi in campo in condizioni menomate, i nostri ragazzi non riuscirono mai a far valere il loro gioco e vennero battuti abbastanza nettamente.

Ovvio che adesso, in occasione della gara che saluterà la stagione regolare e di fronte al pubblico amico, Andrè e compagni vogliano e debbano cancellare quella prestazione. L’Amatori Messina è al dodicesimo posto, quindi giocherà i play-out non avendo il fattore campo in favore, e in tale posizione rimarrà a prescindere dai risultati che arriveranno dall’ultima giornata di regoular-season. Di certo i peloritani vorranno dare seguito ai segnali di miglioramento dimostrati nelle ultime giornate grazie alle individualità di Unechensky, Di Dio, Mondello, Pace e Cordaro, ma gli alcamesi non intendono fare passi indietro rispetto alla prova di grandissimo carattere sfoderata sul terreno dell’Adrano.

Il successo in territorio etneo ha però lasciato il segno e “Ciccio” Genovese, dopo lo scontro con Bascetta, dovrà rimanere a riposo perché ancora dolorante. Con il ventunenne trapanese mancherà ancora una volta il cecchino serbo Vukoja non ancora recuperato dal problema muscolare al polpaccio. Coach Ferrara proverà a risparmiare qualcuno, sempre nel massimo rispetto dell’avversario, in vista dell’imminente inizio del play-off. La Libertas, infatti, potrebbe essere in campo per gara 1 del primo turno, già sabato 6 aprile.

Alcamo, 30 marzo 2019