Inserita in Cultura il 30/03/2019 da Direttore ´30 Libri in 30 Giorni´ si presenta a Campofelice di Roccella il volume ´Corpo a corpo´ Nell´ambito dell´iniziativa "30 Libri in 30 Giorni" si presenta domenica 31 marzo 2019 alle ore 17,00, presso l´Aula consiliare di Campofelice di Roccella, il volume di Giacomo Cacciatore e Alessandro Savona "Corpo a corpo". La manifestazione è promossa da BCsicilia, l´Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali in collaborazione con il Comune di Campofelice di Roccella. Dopo i saluti di Michela Taravella, Sindaco Campofelice di Roccella e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la presentazione di Anna Laurà, Presidente BCsicilia di Campofelice di Roccella. Letture a cura di Anita Sansone e Giovanni Curione. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076. Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia. Due scrittori si mettono a confronto a partire da otto punti in comune per creare lo stesso numero di racconti. Otto riflessioni pari ad otto racconti. Ogni racconto parla di una parte del nostro corpo. Un confronto che parte dalle pagine del libro e tocca la nostra testa, le nostre mani, le ginocchia...il cuore. Si dimenticano i nostri sentimenti e si mettono da parte i nostri segreti...scordando i nostri peccati per comprendere noi stessi e forse anche la vita.