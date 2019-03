Inserita in Cronaca il 29/03/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Sospensione organico sabato Rifiuti: domani, sabato 30 marzo, non sarà raccolto l’organico. “Il servizio riprende lunedì 1 aprile”



Il sindaco Nicola Rizzo informa che domani, sabato 30 marzo, non saranno raccolti i rifiuti organici.

«La raccolta della frazione umida riprenderà regolarmente lunedì 1 aprile così come comunicatoci dalla gestione della piattaforma di conferimento di Ramacca -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Un altro disagio che sembra essere limitato solo alla giornata di sabato per un problema di conferimento nel sito. Vorremmo che la cittadinanza, con la quale ci scusiamo per i disagi, comprendesse che i problemi non dipendono dalla nostra volontà che è invece quella di trovare soluzioni definitive. Intanto non solo siamo costretti a far lievitare la tassazione per l’incremento incontrollabile delle spese di conferimento dei rifiuti, ma siamo anche di fronte ad una continua emergenza con un servizio garantito senza continuità. Certamente non rimarremo inermi di fronte a questa intollerabile situazione e metteremo in atto ogni azione possibile perché la Regione -conclude il sindaco Nicola Rizzo- ci indichi la strada da seguire definitivamente senza soste e continui percorsi ad ostacoli»