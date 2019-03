Inserita in Economia il 29/03/2019 da Direttore Marsala - Approvato il Piano finanziario gestione rifiuti Il Consiglio comunale ha approvato il Piano finanziario del servizio gestione rifiuti per l´anno 2019, con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti. All´approvazione si è giunti dopo un serrato dibattito, proseguendo così quello iniziato nella scorsa seduta, riguardante l´emendamento del presidente Sturiano con il quale si chiedeva di aumentare le somme per derattizzazione e disinfestazione. Alle questioni sollevate da diversi consiglieri hanno risposto sia il vicesindaco Agostino Licari che il dirigente vicario arch. Tumbarello. Pur non ritenendosi soddisfatto delle risposte, il presidente Sturiano ha ritirato l´emendamento ponendo di fatto fine al dibattito. I lavori proseguono con la trattazione del punto riguardante la Tassa Rifiuti che include sia l´approvazione delle tariffe che la determinazione delle rate 2019