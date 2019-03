Inserita in Cronaca il 29/03/2019 da Direttore Ambasciata Polonia mostra aiuti umanitari A Roma la mostra sugli aiuti umanitari polacchi



“Gli aiuti umanitari polacchi”: questo è il tema della mostra che inaugurerà lunedì 1 aprile a Roma Beata Kempa, membro del Consiglio dei ministri polacco e ministro per gli Aiuti umanitari. E’ la prima volta che la mostra varca i confini nazionali e viene presentata all’estero.

La mostra presenta alcune delle azioni umanitarie intraprese negli anni 2017-2018 con il sostegno del governo polacco. Dal 2012 la Polonia risponde ininterrottamente al dramma delle popolazioni toccate dalla guerra in Siria e dal conflitto in Iraq. Il nostro paese li aiuta a sopravvivere in condizioni difficili, garantendo a donne e bambini un’assistenza medica specializzata, adoperandosi per migliorare le condizioni di vita, assicurando loro l’accesso al cibo, all’igiene, all’istruzione. I progetti di aiuto vengono realizzati principalmente attraverso l’erogazione di sostegni finanziari alle organizzazioni non governative polacche.

Le aree in cui oggi maggiormente si concentrano le azioni della Polonia sono il Medio Oriente e l’Africa. Il numero di persone bisognose di aiuto immediato è in costante aumento. Nel 2012 circa 62 milioni di persone in tutto il mondo avevano bisogno di aiuto umanitario. Nel 2017 il numero è salito a 164 milioni, di cui il 25% di bisognosi si trovavano in Siria, nello Yemen e in Iraq.

Il governo polacco ritiene che aiutare i rifugiati nelle loro terre di provenienza sia il rimedio migliore all’enorme crisi migratoria.

Nel 2018 la Polonia ha stanziato oltre 135 milioni di zloty (32 milioni di euro circa) per gli aiuti umanitari. Nell’ambito di questa somma, 58 milioni di zloty sono stati devoluti alle ONG, di cui 37 milioni trasmessi dalla Cancelleria del presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel 2018 la Polonia ha stanziato per il sostegno allo sviluppo, compresi gli aiuti umanitari, la somma complessiva di 2,8 mld di zloty (circa 660 milioni di euro).

Il ministro Beata Kempa inaugurerà la mostra lunedì 1 aprile alle ore 18 nella sala adiacente alla Chiesa Polacca di Santo Stanislao, via delle Botteghe Oscure 15.