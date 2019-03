Inserita in Cultura il 29/03/2019 da Direttore FORMAZIONE E LAVORO: DOMANI, 30 MARZO, E DOMENICA 7 APRILE BANCA S. ANGELO CONSEGNA 21 BORSE DI STUDIO A FIGLI DI SOCI. L’A.D. INES CURELLA PARLERA’ DEL NUOVO PROGRAMMA DI TIROCINI PER AIUTARE I FIGLI DEI SOCI AD ACQUISIRE COMPETENZE UTILI ALL’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO



Palermo, 29 marzo 2019 – La Banca popolare S. Angelo, in vista dei festeggiamenti dei suoi primi 100 anni di vita nel 2020, organizza due nuovi incontri con i soci durante i quali il presidente, Antonio Coppola, e l’A.d., Ines Curella, consegneranno 21 borse di studio ad altrettanti figli di soci della banca che si sono distinti fra i neolaureati e i neodiplomati più meritevoli. Due le cerimonie: 5 attestati di merito saranno consegnati domani, 30 marzo, alle ore 16,30, a Palermo, presso il Circolo ufficiali in piazza S. Oliva, e i restanti 16 attestati saranno consegnati domenica 7 aprile, alle ore 10,30, a Licata, presso la sede della banca nello storico Palazzo Frangipane. Ines Curella, con l’occasione, parlerà delle prossime iniziative che la S. Angelo avvierà, con un pacchetto di tirocini finanziati presso imprese, per favorire l’acquisizione di competenze, nel settore economico-finanziario e non solo, da parte dei figli dei soci della banca, che siano utili a valorizzare il loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Entrambi gli incontri saranno allietati dall’esibizione del coro amatoriale “Cantate omnes”, composto da 40 elementi diretti dal maestro Gianfranco Giordano del Teatro Massimo.