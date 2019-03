Inserita in Salute il 29/03/2019 da Direttore Farmaci da banco: sempre più italiani li acquistano online Da quando il web ha aperto le sue frontiere, sempre più italiani hanno avuto modo di scoprire opportunità nuove e particolarmente preziose, dato che la rete abbatte infatti qualsiasi confine spaziale, permettendo a tutti di acquistare ogni prodotto da casa. Questa è una regola che ha finito per abbracciare anche la vendita online dei farmaci, un settore che ultimamente sembra aver riscosso anche in Italia un grande successo. In base ai dati che si vedranno più avanti infatti, il numero di cittadini italiani che compra questi prodotti sul web è andato aumentando in modo importante negli ultimi anni. Si tratta infatti di un trend alimentato dai grandi vantaggi della rete, non solo in termini di risparmio, ma anche per quanto concerne il fattore comodità.

Crescono le vendite di farmaci da banco online

come testimoniato fra l’altro dai dati ufficiali farmacie digitali Il settore farmaceutico digitale dimostra di essere uno dei più in forma,. Secondo questi ultimi, difatti, in Italia si conta un aumento delle vendite di questi prodotti farmaceutici pari al +17% rispetto all’anno precedente e anche le prospettive future del comparto si dimostrano di tutto rispetto: le stime ci dicono infatti che entro il 2021 la percentuale di farmaci attraverso e-commerce salirà oltre il +9%. Ma chi sono gli acquirenti medi del nostro paese? L’identikit tratteggia una fascia più attiva di altre, che è sorprendentemente quella che va dai 55 ai 65 anni d’età, decisamente superiore a quella dei Millennials certo più avvezzi agli acquisti via web. Fra i vantaggi che hanno spinto verso il boom delle vendite, troviamo in primis l’affidabilità delleche propongono farmaci da banco online. Questo per via del fatto che in Italia, così come in Europa, il comparto è fortemente regolamentato e dunque sicuro per l’acquirente. Nella lista dei vantaggi che spingono sempre più persone all´acquisto online, poi, si trovano certamente anche il comfort di ordinare i farmaci da casa e di poter usufruire di sconti molto convenienti.

Farmaci da banco: la Sicilia si dimostra solidale

Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco E se di certo i farmaci li acquistiamo per noi stessi, non possiamo non sottolineare come la Sicilia abbia brillato anche in termini di solidarietà. La, d´altronde, ha parlato chiaro: la nostra è stata una delle regioni più solidali d’Italia, dimostrandosi dunque molto attenta alle donazioni dei farmaci da banco ai bisognosi. Sono stati infatti numerosissimi gli esercizi che hanno aderito all´iniziativa: si parla di 78 punti vendita appoggiati da oltre quattrocento volontari solo a Palermo, come dichiarato dal delegato provinciale Giacomo Rondello. Bene anche Catania con 22 esercizi e oltre 200 volontari, mentre a Siracusa il totale è arrivato a 24 unità. Per quanto riguarda Trapani, invece, si sono raggiunti 10 esercizi e 50 volontari coinvolti. In generale, il totale delle donazioni del 2019 in Italia ha superato quota 376mila confezioni (per un valore di circa 2,6 milioni di euro), il tutto a beneficio di 539mila persone.

In conclusione, oggi gli italiani dimostrano di apprezzare molto i farmaci venduti online, e di mostrare un cuore solidale anche in questo settore.