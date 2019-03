Inserita in Cronaca il 29/03/2019 da Direttore MAESALA - FIACCOLATA PER CONTINUARE A RICORDARE NICOLETTA DOMENICA 7 APRILE – ORE 20,30 – PARTENZA DA PIAZZA MARCONI (PORTICELLA)



Si comunica che Domenica 7 Aprile 2019 si svolgerà una “fiaccolata” per continuare a ricordare Nicoletta Indelicato. La “fiaccolata” comincerà alle ore 20.30 presso Piazza Marconi (Porticella) e avrà questo itinerario: Piazza Marconi, Corso Gramsci, Via Pascasino, Via Amendola, Piazza Matteotti, Via XI Maggio, Piazza della Repubblica. E’ volontà dei familiari e dei veri amici di Nicoletta che si organizzi questa fiaccolata per far in modo che non si spenga il ricordo di Nicoletta e la sua tragica vicenda. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di solidarietà e di sensibilizzazione.