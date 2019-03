Inserita in Sport il 29/03/2019 da Direttore ENTELLO VOLLEY: La Taxi Pollo è campione provinciale PGS libera maschile La Taxi Pollo Entello, con la vittoria di ieri sul Salemi per 3-0 (25-14; 25-15; 25-16), si è laureata campione Provinciale dal campionato PGS libera maschile. Un torneo sempre dominato dai ragazzi di coach Vulpetti che continuano il personalissimo periodo di vittorie in campionato. Conto alla rovescia dunque per le finali regionali che si svolgeranno a Ragusa, all´Athena Resort, tra il 26 e 29 Maggio. A proposito di Serie D maschile, la compagine maschile lo scorso weekend ha liquidato, con un altro 3-0, Cefalù. Partita delicata viste le assenze di Di Bella e Schifano ma che ha dato ulteriori certezze a Vulpetti per la scelta dalla panchina. Un successo che vale il sesto posto, in coabitazione con il Laide Carini. Testa adesso al prossimo impegno, valevole per la 18^ giornata, in trasferta al “Valentino Renda” di Palermo contro l´Hobby Volley (Sabato 30 Marzo alle 18): «Vincere significherebbe competere nei piani alti della classifica – commenta Vulpetti – e ambire anche al quinto posto. Una gara a cui teniamo tantissimo perché vorrebbe dire quarto successo di fila e arrivare al doppio impegno casalingo con le prime due in classifica al massimo della forma fisica e psicologica».

Partita da dentro o fuori è quella che si è vista tra Entello e Altavilla Milicia. Super prestazione delle babies entelline che superano agevolmente le dirette avversarie con un secco 3-0. I parziali la dicono lunga sull´andamento della gara: 25-6, 25-14, 25-16, a testimonianza del grande lavoro svolto da Cristina La Commare, quando al termine del girone di andata la salvezza sembrava impresa impossibile. «Giocheremo a Mazara, contro la Vigor – dichiara La Commare – una squadra che conta anch´essa tante ragazze ma figure di esperienza. Rispetto alla nostra, loro possono contare su una classifica abbastanza tranquilla, trovandosi al sesto posto a 24 punti. Hanno costruito il proprio campionato soprattutto nel girone di andata; noi siamo in netta crescita non tanto dal punto di vista dei risultati, quanto nelle trame di gioco proposte. Obiettivo? Quello di vincere e avvicinarci sempre più all´agognata salvezza». Si gioca domani, sabato 30 Marzo, alle 18 alla “Polivalente”.