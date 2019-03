Inserita in Cronaca il 28/03/2019 da Direttore Trapani - Sversamento liquami litoranea In merito alla segnalazione della Consigliera Trapani, con la quale denuncia un ulteriore sversamento di liquami nel tratto di costa adiacente all’ex hotel Cavallino Bianco, i tecnici del 6° settore assicurano che si tratta di acque meteoriche scaricate dopo gli intensi fenomeni temporaleschi avvenuti nella giornata di ieri. Si sottolinea, inoltre, che non vi è alcun guasto alle pompe del sistema fognario.

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani