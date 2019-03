Inserita in Cronaca il 28/03/2019 da Direttore Revocate le misure cautelari a Valentina Li Causi e Daniele Clemente Pubblichiamo, quì di seguito, la nota dell’Avv. Vito Signorello sulla revoca delle misure cautelari per la Dott.ssa Valentina Li Causi e per il Dott. Daniele Clemente in in riferimento all’indagine scaturita dalla recente operazione “Artemisia”:

"In data odierna, avanti il GIP presso il Tribunale di Trapani, si è svolto l’interrogatorio di garanzia della Dott.ssa Valentina Li Causi e del Dott. Daniele Clemente. Entrambi hanno risposto a tutte le domande poste dal Giudice per chiarire la propria posizione e sostenere, con forza, la completa estraneità ai fatti agli stessi contestati. Il Giudice per le indagini preliminari con propria ordinanza, comunicata oggi pomeriggio, ha revocato per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora che era stata imposta a quest’ultimi, accogliendo la richiesta avanzata dal proprio difensore Avv. Vito Signorello. La Dott.ssa Valentina Li Causi e il Dott. Daniele Clemente esprimono soddisfazione per il celere provvedimento e manifestano piena fiducia nel lavoro della Magistratura."