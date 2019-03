Inserita in Politica il 27/03/2019 da Direttore Convegno sull’Area Vasta organizzato dal Comune di Marsala - dichiarazione Tranchida Nella mattinata di oggi, durante il convegno sull’Area Vasta organizzato dal Comune di Marsala, duro confronto tra il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in ordine all’impasse circa la creazione del polo aeroportuale della Sicilia occidentale.

Il “nodo” ha una sua storia: Ryanair assicurava su Trapani 2 milioni di arrivi, con un corrispettivo di 7 € a passeggero; Palermo fagocita nel tempo Birgi - colpevole la latitanza della Regione … vedasi vicenda soppressione provincie, etc - offrendo 11 € a passeggero a Ryanair e dirottando, di fatto, 2milioni di passeggeri da Trapani a Palermo. Un’operazione, di fatto, deprecabile di cannibalismo politico rispetto ad un’auspicabile e nobile visione di area vasta/sistema reti, Etc, dove gli attori, politici in primis , dovrebbero impegnarsi senza “fregar” compagno di viaggio . Una condotta che, paradossalmente, alla fine rafforza anche il monopolio della compagnia irlandese low cost. Nel frattempo la proposta del presidente Musumeci della creazione di due sistemi aeroportuali non decolla perché Palermo fa il “prezioso” ?!?

”Si è creata una situazione inaccettabile - ha dichiarato Giacomo Tranchida -. Al Sindaco Orlando ho detto con forza e chiarezza che non si può venire in questa provincia a parlare di area vasta, sistema integrato e ... volemose bene ... quando invece si pensa di continuare a cannibalizzare il nostro territorio che, per la sua vocazione naturale, punta il suo futuro sull’unica industria strategica di cui può godere: il turismo”.