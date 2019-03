Inserita in Economia il 27/03/2019 da Direttore CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI CORSI PIZZAIOLO E O.S.A. È prevista per giovedì 28 marzo alle ore 12.00 nella sede del Museo del Tombolo di Mirabella Imbaccari, la conferenza stampa di presentazione dei corsi di Pizzaiolo e di O.S.A. indetti dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell´Istruzione e della Formazione professionale, a valere sul Fondo Sociale Europeo Avviso 22/2018, e rientranti nel catalogo regionale dell´offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell´occupabilità in Sicilia.

I corsi gratuiti, organizzati da Efal Provinciale Trapani in collaborazione con il Circolo "Don Rosario Pepe" di Mineo e il Centro di Raccolta CAF MCL di Mirabella Imbaccari, prevedono la presenza di 15 partecipanti per ciascun percorso formativo che avrà la durata di 6 mesi suddivisi in una parte teorica, una pratica e uno stage presso aziende del territorio.

Interverranno: Giovanni Ferro, Sindaco Comune di Mirabella Imbaccari; Filippo Granato, Vice Sindaco di Mirabella Imbaccari; Salvatore Branciforte, Presidente del Consiglio del Comune Mirabella Imbaccari; Gaetano Galesi, Tutor didattico EFAL Trapani; e Paolo Ragusa, Vice Presidente Provinciale MCL Catania.

Per informazioni ci si potrà rivolgere al Centro di Raccolta CAF in via Gagliano n°40 a Mirabella Imbaccari.