Inserita in Politica il 26/03/2019 da Direttore Quote Rosa. Emendamento per minimo 40%. Caronia ´Non mi piace ma è necessario´ "Le cosiddette "Quote rosa" non mi piacciono, ma sono oggi indispensabili per colmare il gap che vede le donne poco presenti nelle Aule consiliari e negli organi di governo delle città. Per questo con alcune colleghe ho condiviso questa proposta, che mira a promuovere la presenza delle donne in politica, dare maggiore rappresentantività alle Giunte comunali e, soprattutto, permettere l´esercizio di una capacità amministrativa che una volta dimostrata sul campo permetterà l’affermazione delle donne senza necessità di norme a sostegno."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia, che oggi ha presentato con alcune colleghe deputate all´ARS un emendamento sulla composizioen delle Giunte comunali. Il testo della proposta, firmata oltre che da Caronia anche da Eleonora Lo Curto, Rossana Cannata ed Elvira Amata, prevede che:

"La Giunta è composta in modo da garantire almeno il 40% della rappresentanza di genere. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri membri."