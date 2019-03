Inserita in Economia il 26/03/2019 da Direttore ALCAMO: LA GIUNTA SURDI APPROVA IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021 La Giunta alcamese ha appena approvato il Piano Anticorruzione proposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il segretario generale, dr. Bonanno. Il nuovo Piano prevede fra le altre misure, il monitoraggio sui tempi di conclusione delle procedure di gare d’appalto cui sarà ricollegata la misura delle indennità di risultato nei riguardi dei dirigenti. Ed ancora: la rotazione di tutti gli istruttori amministrativi dell’Ente; una maggiore trasparenza ed accessibilità sul sito del Comune www.comune.alcamo.tp.it ed un controllo serrato delle concessioni e dei registri cimiteriali.

Dichiara il Primo Cittadino Domenico Surdi “il Piano Anticorruzione è fondamentale per prevenire rischi corruttivi e soprattutto per migliorare l’organizzazione del Comune, più trasparenza e più efficienza, significa: servizi migliori per il cittadino”.