Inserita in Economia il 26/03/2019 da Direttore Petrosino - Approvato progetto da 500 mila euro per l’Asilo Nido ´Franca Rame´ La struttura verrà riqualifica e ammodernata. Presentata richiesta di finanziamento alla Regione



Petrosino, 26.03.2019

La Giunta comunale di Petrosino, presieduta dal Sindaco Gaspare Giacalone, ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento, la rifunzionalizzazione, l’efficientamento energetico e la ristrutturazione dell’Asilo Nido “Franca Rame”. Un intervento da quasi 500 mila euro per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione, nell’ambito di un avviso pubblicato a fine 2018.

Il progetto è stato presentato su iniziativa della Consigliera comunale Fiorenza Pace, in collaborazione con l’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Luca Facciolo, e prevede la riqualificazione della struttura, la sistemazione degli spazi esterni (con l’installazione di un parco giochi), l’efficientamento energetico, l’acquisto di arredi e l’acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche.

“Con questo progetto manteniamo alta e costante l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le esigenze dei più piccoli e verso modelli didattici innovativi”, evidenzia l’Assessore Facciolo. “I bambini”, aggiunge la Consigliera Pace, “avranno la possibilità di fruire degli spazi esterni attrezzati e idonei a svolgere attività ludiche e didattiche all’aperto”.