Inserita in Salute il 26/03/2019 da Direttore ALCAMO: LA CITTA’ SI DOTA DI ALTRI 2 DEFIBRILLATORI La Città di Alcamo si dota di altri 2 defibrillatori che si aggiungono agli altri già presenti sul territorio alcamese. Si è concluso, infatti, il progetto Cuore Nostro portato avanti dalla Società MG Comunication con il patrocinio del Comune e volto ad acquistare, tramite fondi privati, due defibrillatori da donare alla Città di Alcamo. La cerimonia di consegna sarà fatta venerdì prossimo, 29 Marzo alle ore 12:00, al Palazzo di Città e contestualmente saranno dati gli attestati di ringraziamento agli sponsor del Progetto.

Dichiara l’Assessore ai servizi sociali, Stefano Alessandra ”abbiamo aderito al Progetto “Cuore Nostro” perché ne condividiamo le finalità sociosanitarie, siamo soddisfatti che la Città possa dotarsi di altri 2 defibrillatori che si aggiungono a quello in piazza Ciullo donato dal Rotary Club e a quello di via Jennedy donato dalla Farmacia Kennedy (ambedue in corso di montaggio), oltre a tutti gli altri presenti presso le strutture sportive comunali e le palestre delle scuole alcamesi. I nuovi apparecchi –continua Alessandra – saranno posti presso la Farmacia Benenati, Piano S. Maria e al Palazzo di Vetro, ancora due luoghi cruciali per l’affluenza della gente. Inoltre, la MG Comunication fornirà una mappatura completa del territorio di Alcamo, stampata su 20 pannelli, dove poter visionare facilmente la postazione del defibrillatore più vicino; ed ancora sarà possibile scaricare un’App che guiderà all’apparecchio prossimo.

Si informa infine che, subito dopo l’avvenuta installazione di tutti i defibrillatori, verranno organizzati dei corsi da parte di personale specializzato per un corretto utilizzo di queste importanti macchine per la salute.