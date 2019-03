Inserita in Cronaca il 26/03/2019 da Direttore ALCAMO: DA DOMANI RIPRENDE LA RACCOLTA DELL’ORGANICO Domani, Mercoledì 27 Marzo, riprende la raccolta porta a porta dell’organico. Ringraziamo i cittadini per la pazienza e per rinnovata consueta collaborazione nel non esporre l’organico non ritirato in questo periodo, segno di responsabilità ed amore per la Città.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “i cittadini hanno compreso che il disagio è stato causato dalla mancanza di impianti a livello regionale. Continueremo a batterci affinché questa seria criticità venga risolta definitivamente dal Presidente Musumeci”.