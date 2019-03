Inserita in Economia il 26/03/2019 da Direttore ALCAMO: ´ALCAMO MARINA 2.0 PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI´, CENTRO CONGRESSI MARCONI, 27 MARZO ORE 16:00. Mercoledì 27 Marzo, a partire dalle ore 16:00, presso il Centro Congressi Marconi un pomeriggio di studio per Alcamo Marina con autorevoli interventi da parte di professionisti, dirigenti comunali e naturalmente il Sindaco del Comune di Alcamo, Domenico Surdi ed il v/Sindaco con delega alla pianificazione territoriale, Vittorio Ferro.

Dichiara il v/Sindaco, Vittorio Ferro “finalmente ci stiamo occupando di Alcamo Marina sia dal punto di vista della pianificazione che degli investimenti pubblici; il nostro litorale deve diventare una delle principali occasioni di sviluppo del territorio, vogliamo realizzare opere importanti per migliorare la qualità dei luoghi ed attrarre investimenti privati.

Afferma il Primo Cittadino “l’incontro pubblico del 27 marzo ha proprio la finalità di iniziare un dialogo fra la Comunità e l’Ente pubblico, al fine di individuare un percorso di medio/lungo periodo da seguire insieme, per far sì che Alcamo Marina possa rigenerarsi e diventare una meta attrattiva che offre servizi sia agli alcamesi che ai turisti”. Alcamo Marina 2.0 PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI CENTRO CONGRESSI MARCONI 27 MARZO 2019 ore 16:00 Ore 16:00 Apertura lavori Sindaco Domenico Surdi Ore 16:15 Documento Unico di Programmazione (DUP)Le politiche in atto per la rigenerazione urbana Vice-sindaco Assessore Urbanistica Vittorio Ferro Ore 16:30 Ing. E. A. Parrino Dirigente Direzione IV: Lavori pubblici in attuazione del DUP Manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica delle reti di illuminazione pubblica di Alcamo Marina per la riqualificazione energetica e la riduzione dei consumi Manutenzione e risanamento sovrapassaggi Alcamo Marina Manutenzione e riqualificazione viabilità Alcamo Marina Cantieri lavoro Alcamo Marina Ore 16:50 Arch. Oliva: progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico per Autoveicoli in Alcamo Marina Ore 17:00 Arch. Ignazia Grimaudo: Progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione ai fini sociali e collettivi dell’immobile confiscato di Alcamo Marina Render e Animazione grafica 3D Ore 17:10 Arch. Longo Maurizio progetto riqualificazione stabilimento Petrolgas per la costruzione di un albergo Ore 17:20 Ing. Arch. V. Russo -Dirigente Direzione 1- Pianificazione Urbanistica e Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM ) Ore 17:30 Arch. Antonio Scibilia: Variante Urbanistica Canalotto Ore 17:40 Arch. Roberto Longo: Linee Guida del PUDM LAVORI PUBBLICI 1. Progetto marciapiedi (arch. Pietro Artale) 2. Progetto parcheggi (arch. Oliva) 3. Progetto cavalcavia (geom. Bastone) 4. Efficientamento energetico – telegestione e tecnologia Smart City (Ing. Parrino) 5. Cantieri lavoro (geom. Bastone) 6. Progetto rete idrica e fognaria (ing. Martino) URBANISTICA 1. PUDM (arch. Roberto Longo) 2. Progetto passerella (arch. Ignazia Grimaudo) 3. Variante Canalotto – Chiesa (arch. Scibilia Antonio) 4. Albergo Petrolgas (Tagliavia – Arch. Longo) 5. Villard (esposizione tavole) 6. Wave – Venezia