Vela, nel Golfo di Mondello la terza prova del Campionato Zonale Laser. Podio per gli atleti della Società Canottieri Marsala Si è disputata nel golfo di Mondello la terza prova del campionato zonale Laser, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia. Ottimi i risultati degli atleti della Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri, che ancora una volta hanno confermato le loro qualità tecniche posizionandosi nei primi posti delle classifiche di tutte e tre le categorie in gara.

In particolare: secondo posto per Amos Di Benedetto nella classe Olimpica Laser Standard; vittoria femminile e secondo posto assoluto per Giulia Schio nella classe Radial ed ancora secondo posto per Marco Genna nella classe Laser 4.7.

“Ancora un bel balzo in avanti per la nostra flotta – hanno commentato gli istruttori del settore vela, Enrico Tortorici e Francesco Giacalone - che in Sicilia si conferma tra le più numerose e le più competitive”.

Le variabili condizioni meteo hanno consentito lo svolgimento di due prove su tre per tutte le classi che sono andate in acqua. Il prossimo appuntamento con il campionato zonale Laser sarà ancora una volta a Palermo il prossimo 5 maggio.