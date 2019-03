Inserita in Cronaca il 26/03/2019 da Direttore Russo (Confintesa Sicilia): Complimenti al Sindaco Geluso di San Cipirello per la fondamentale manovra di primo soccorso che ha salvato una vita “Congratulazioni al Sindaco di San Cipirello, Vincenzo Geluso, nonché Commissario per Autonomie Locali di Confintesa, per il tempestivo intervento che ha salvato la vita ad un uomo con crisi cardiaca. La celerità di intervento è tutto in questi casi e la freddezza di nervi di Vincenzo è stata fondamentale nelle more dell’intervento risolutivo dei sanitari del 118” dichiara così il Segretario generale di Confintesa Sicilia, Antonio Russo, che commenta il salvataggio di un uomo in crisi cardiaca il quale assisteva ad una partita di calcio presso il campo sportivo del comune di San Cipirello, salvato dall’intervento del Sindaco, abilitato alle manovre di primo soccorso BLSD. Ulteriore plauso arriva dal Segretario Territoriale di Confintesa Sanità, Domenico Amato e da tutte le segreterie territoriali.

Palermo lì, 26/03/2019